Biathlon: Rätsel um Weltcup-Teilnahme von Newcomerin Anamarija Lampic gelüftet

Doch in der anschließenden Verfolgung ging die Slowenin nicht ins Rennen, genau wie sie am Wochenende bei den Wettkämpfen in Frankreich fehlte.

Biathlon-Newcomerin Lampic mit ungeplantem Einzel-Debüt

Lampic startet im IBU-Cup

Ursprünglich war Lampic nur für das Teamrennen in Österreich eingeplant gewesen. Aus diesem Grund verzichtete sie nach dem Sprint auf das anschließende Verfolgungsrennen: „Wir haben beschlossen, dem ursprünglichen Programm zu folgen und die Verfolgung auszulassen, um dann an der Staffel teilzunehmen.“

Unabhängig davon wird die Slowenin in diesem Winter noch mindestens einmal im Weltcup zu sehen sein. Vom 5. bis 8. Januar steht der Weltcup auf der heimischen Pokljuka an. „Ich weiß nicht, in welchen Rennen ich antreten werde, aber ich werde zu hundert Prozent in mindestens einem Wettbewerb starten. Das steht fest", verriet Lampic.