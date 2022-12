Formel 1: US-Motorsport-Dynastie Andretti will Einstieg erzwingen

Andretti Autosport arbeitet weiter mit Nachdruck an einem Formel-1-Einstieg. In der Nähe von Indianapolis entsteht nun eine neue Mega-Fabrik des Teams.

Eines muss man dem Andretti-Clan lassen: Das Wort „Aufgeben“ gehört offensichtlich nicht zum Vokabular der wohl berühmtesten und erfolgreichsten Dynastie des US-Motorsports. Teambesitzer Michael Andretti und sein Vater Mario, Formel-1-Weltmeister von 1978, drängen weiter mit Nachdruck auf ein Engagement in der Formel 1. (NEWS: US-Legende plant neues Formel-1-Team)

Nachdem 2021 schon die Übernahme des aktuell unter Alfa-Romeo-Branding startenden Sauber-Teams scheiterte, kamen zuletzt Gerüchte auf, AlphaTauri stünde im Zuge der Konzern-Umstrukturierung nach dem Tod von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz zum Verkauf. Andretti lotete die Option offenbar aus, musste aber auch in diesem Fall feststellen: „Sie sind nicht interessiert“, wie der Amerikaner nun dem Indianapolis Star verrät. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Bevorzugen würden die Andrettis ohnehin die Gründung eines eigenen Teams in der Formel 1 - vor allem nach den Erfahrungen rund um den gescheiterten Sauber-Kauf: „Ehrlich gesagt war es ein Witz. Wir waren soweit, es war alles erledigt und sogar schon ein Tag für die Unterschriften angesetzt. Zwei Tage vorher haben sie einfach die Bedingungen geändert, um im Grunde doch noch die Kontrolle zu behalten. Da haben wir viel Zeit vergeudet“, erklärt Michael Andretti.

Andretti - per Mega-Fabrik in die Formel 1

Als Konsequenz nehmen die US-Racer das Heft nun selbst in die Hand: Dreh- und Angelpunkt wird dabei eine neue Mega-Fabrik des Teams in Fishers, außerhalb der amerikanischen Rennsporthauptstadt Indianapolis. 200 Millionen Dollar kostet das hochmoderne Bauwerk und erstreckt sich über 50.000 Quadratmeter, Anfang Dezember erfolgte die Grundsteinlegung. Mario Andretti erklärte dabei mit Blick auf die Fabrik: „Sie wird größer als die von Ferrari.“

Denn die Andrettis wollen dort nicht nur ihr Team beherbergen. Neben der Anlage entsteht auch ein Museum, eine Public-Viewing-Zone für die Rennen und sogar ein Restaurant, in dem die italienischen Hausrezepte der stolzen Familie aufgetischt werden. Die Andrettis haben große Pläne: „Wir wollen in allen Formen des Rennsports vertreten sein, von Le Mans über Monaco bis zum Indy 500 und nach Daytona. Und in Zukunft wollen wir das hier alles unter einem Dach haben“, sagt Michael Andretti.