FIA verbietet politische Botschaften ohne Genehmigung

In der jüngeren Vergangenheit nutzten Formel-1-Fahrer ihre Plattform für politische Äußerungen. Sebastian Vettel setzte sich 2021 in Ungarn mit einem "Same Love"-T-Shirt für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft ein. In Kanada machte sich der viermalige Weltmeister für den Umweltschutz stark.