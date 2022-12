Bundesliga: Schalke-Vorstand Rühl-Hamers verlängert

In unruhigen sportlichen Zeiten setzt Fußball-Bundesligist Schalke 04 in seinem Vorstand auf Kontinuität.

In unruhigen sportlichen Zeiten setzt Fußball-Bundesligist Schalke 04 in seinem Vorstand auf Kontinuität.

Wie das Tabellenschlusslicht am Dienstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag mit Christina Rühl-Hamers vorzeitig verlängert.

Das Kontrollgremium hatte sich am vergangenen Donnerstag auf der letzten ordentlichen Sitzung 2022 einstimmig für eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit ausgesprochen.

Die 46-Jährige aus Haltern am See, die 2020 in den Vorstand der Königsblauen berufen wurde, ist für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht zuständig. "Christina Rühl-Hamers musste zusammen mit Peter Knäbel eine Herkulesaufgabe lösen, als es im ersten Halbjahr 2021 darum ging, die Lizenz für die 2. Bundesliga trotz großer Umsatz- und Einnahmeverluste zu erhalten", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Gremiumssprecher Axel Hefer: "Damals wurde der Grundstein für den späteren Aufstieg gelegt."