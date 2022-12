Anzeige

Darts-WM 2023: Die tragische Geschichte von Rockstar Jansen Darts-Youngster wird zum Rockstar

Double-Trouble! Aber Kult-Vokuhila rettet ersten WM Sieg

Sebastian Mühlenhof

Danny Jansen feiert bei seinem WM-Debüt einen knappen Sieg. Sein Auftritt wird trotz der mäßigen Leistung gefeiert. Dabei wäre der Niederländer fast kein Darts-Spieler geworden.

Der ein oder andere Fan mag sich im falschen Zeitalter gefühlt haben, als er gestern Danny Jansen gesehen hat. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Vokuhila, offenes Hemd, Halsketten - der Niederländer wirkte eher wie ein Rockstar aus den 80-Jährigen als ein professioneller Darts-Spieler im Jahr 2022.

„Ein absoluter genialer Typ. Ich bin mir sicher er wird weit kommen“, schrieb ein Nutzer auf Twitter. Dabei hätte der Niederländer fast einen anderen Sport ausgeübt.

Schwerer Unfall beendet Fußball-Träume von Jansen

Als Kind träumt er davon, Fußball-Profi zu werden. Die Anlagen dafür waren sehr gut, denn mit seinen Leistungen spielte er sich auf die Notizblöcke von Twente Enschede.

Doch ein Unfall verändert das Leben des damals Neunjährigen. Beim Spielen mit Freunden in der Ostern-Zeit verletzt er sich schwer. „Weil es dunkel war, habe ich nicht gesehen, dass dort ein Traktor stand. Ich sprang über einen Graben und blieb mit dem Bein in der Schere des Traktors hängen und fiel mit dem ganzen Körper um. Mein Unterschenkel war zertrümmert“, erinnerte er sich im Interview mit dem niederländischen Portal AD.

Die Verletzung war derart schwer, dass er insgesamt zwölfmal operiert werden muss. " An einem Punkt hatte ich 2,6 Zentimeter Beinlängenunterschied. Alles fing an, schief zu wachsen, und meine Kniescheiben mussten jedes Mal begradigt werden“, schilderte er der Nachrichten-Agentur NOS.

Doch damit nicht genug: Er konnte über ein Jahr nicht mehr laufen. „Ich saß fünf Jahre lang an meinem Geburtstag im Rollstuhl, es war einfach schrecklich“, erklärte Jansen.

Er versuchte sein Comeback auf dem Fußballplatz. Doch der zwischenzeitliche Kapitän konnte nicht an seine Leistungen anknüpfen und stellte seine Fußballschuhe irgendwann in die Ecke.

Jansen rockt auf Pro Tour - und bezwingt sogar Wright

Der Junge, der auf einem Bauernhof in Holten nahe der deutschen Grenze aufgewachsen ist, fand dann jedoch eine neue Leidenschaft: Darts. Sein Vater brachte ihn zum Sport mit den Pfeilen.

Schnell stellten sich Erfolge ein. 2018 wurde er Juniorenmeister in den Niederlanden und reiste nun regelmäßig mit seinem Papa durch Europa, um an Turnieren teilzunehmen. Ein Jahr später stand er als 16-Jähriger bereits im Viertelfinale der German Masters.

In diesem Jahr hatte er sich über die Q-School eine Tour Card gesichert. Prompt ließ er seinen ersten Titel folgen. Beim Players Championship 9 besiegte er unter anderem den amtierenden Weltmeister Peter Wright auf dem Weg zum Erfolg.

Eine wichtige Grundlage für diesen Triumphzug ist seine Nervenstärke, die er auch bei seinem WM-Debüt gegen Paolo Nebrida zeigte. Trotz einem zwischenzeitlichen Tief gewann er den entscheidenden Satz mit 3:0.

„Der Unfall hat mich mental stark gemacht. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Ich habe das Schlimmste für mich selbst durchgemacht und jetzt genieße ich es einfach“, begründete er.

Zudem arbeitet er täglich auf dem Bauernhof mit - trotz seines schlimmen Unfalls mit dem Traktor, die er als sein „größtes Hobby“ beschreibt. „Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesem Hof gelebt. Wir haben hier einen Pensionsstall mit 25 Pferden. Sie gehen ein und aus, wir kümmern uns um sie, mit allem Drum und Dran. Und wir haben immer noch ein paar Kühe, aber wegen des CO2-Problems sind es jetzt viel weniger“, sagte Jansen.

Jansen ändert Spitzname für die Fans

Wenn er nicht im Stall ist, trainiert er an der Dartsscheibe. In seinem Trainingsraum finden sich zudem noch zahlreiche Retro-Shirts und ein CD-Cover der Band Normaal, die als Begründer des Boerenrock gelten.

Wenig verwunderlich, denn „The Mullet“ ist ein großer Fan von Rock-Musik. Sein Einlaufsong „Welcome To The Jungle“ von Guns N‘ Roses belegt das eindrucksvoll. Es passt auch zu seinem Debüt im Ally Pally, denn die Atmosphäre ist für ihn was Besonderes: „Es wird wirklich verrückt, es ist eine Art Dschungel.“

Für seine englische Fans änderte er sogar seinen Spitznamen. Schließlich ging er zu Beginn mit „Menum“ an das Oche, doch das konnten die Menschen außerhalb der Niederlande nicht aussprechen.

Das hat sich nun geändert, denn sein neuer Nickname passt auch viel besser zu seinem Vokuhila. „Ich habe sie, seit ich fünf bin“, scherzt er. Im Englischen wird Vokuhila als „Mullethead“ bezeichnet. Jansen beweist also auch noch Humor.

Jansen zittrig: „Bin eigentlich nie nervös“

So dürften ihm auch die Herzen zufliegen, wenn er im Zweitrundenmatch auf den an Nummer 18 gesetzten Krzysztof Ratajski trifft. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Dort will er weiter an seinem Kultstatus arbeiten. Dann auch hoffentlich wieder mit einer Armkette. Sein auffälliges Schmuckstück am Handgelenk ging einen Tag vor der Abreise zur WM kaputt, sodass er nur mit seinen zwei Halsketten gegen Nebrida antrat. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

So zeigte er sich ungewohnt zittrig am Board. „Meine Hände haben richtig gezittert. Dabei bin ich eigentlich nie nervös“, erklärte er nach seiner Partie.