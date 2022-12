Transfermarkt: Max Eberl über Anfragen für Josko Gvardiol - "landen im Spam“

Eberl wieder da: Wildert er in Gladbach?

Der Innenverteidiger war einer der Garanten dafür, dass Kroatien Platz 3 in Katar belegte. Kein Wunder also, dass sich Europas Top-Klubs um den Star von RB Leipzig reißen.

Auf eine Frage nach etwaigen Mail-Anfragen für Gvardiol meinte Eberl augenzwinkernd: „Die sind alle im Spam-Ordner. Gvardiol, Angebot, direkt Spam. Also habe ich keine bekommen bisher“, sagte der neue RB-Sportchef bei ServusTV.

Eberl: „Schwierige Gespräche mit Laimer“

Laut diversen Medienberichten zeigen der FC Chelsea, Real Madrid, Juventus Turin, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona starkes Interesse an Gvardiol. Zum FC Bayern soll es aber nach SPORT1 -Informationen keinen Kontakt geben.

Josko Gvardiol steht in Leipzig noch langfristig unter Vertrag

Bereits am Saisonende läuft der Vertrag mit Mittelfeldspieler Konrad Laimer aus. Der Österreicher wird mit Bayern München in Verbindung gebracht. „Konny ist ein großartiger Spieler mit einer großartigen Entwicklung. Wir versuchen ihn in Leipzig zu halten. Er hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Es werden schwierige Gespräche“, sagte Eberl. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)