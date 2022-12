Anzeige

Spektakel und Überraschungssieger beim regionalen Valorantabschluss VRL Unity Finale in Hannover

Dysre gewinnt den Unity Split © Valorant Regional League DACH: Evolution

Julian Spies

Mit einem absoluten Saisonhighlight endete das Jahr 2022 für die Teams der regionalen Valorant-Liga. Auf der DreamHack in Hannover spielten die verbleibenden vier Teilnehmer um den Sieg im letzten Split.

Insgesamt 16 Mannschaften zockten in den vergangenen Wochen um die begehrten Plätze im Offline-Finale. Neben den Organisationen aus der DACH-Liga waren auch die ersten acht Roster der Project V Ladder eingeladen.

Favoritensterben vor Hannover

Schon früh im Wettkampfverlauf gab es die ersten Überraschungen, denn bereits in der ersten Runde besiegten die Prinzen von Stuttgart die Spieler von Dsyre mit 13-8. Teams wie die Angry Titans oder auch MOUZ, welche eigentlich für die Favoritenrollen gesetzt waren, schieden früh aus dem Turnier aus.

Ben „Buddy“ Peters, Caster in der VRL: „Jeder hat MOUZ hier (in Hannover) erwartet, trotzdem haben sie es wieder geschafft, vor oder in den Playoffs früher zu verlieren. Hoffen wir mal auf das nächste Jahr, eigentlich sind die Jungs echt super.“

Aus dem Projekt V überzeugten im Unity Split vor allem die Unicorns of Love. Am Ende konnte man sich zwar im Lower Bracket Final nicht gegen Dsyre durchsetzen, mit dem dritten Platz zeigt das Team dennoch eine starke Leistung.

Bertin „Crafty“ Schillinger, Analyst: „Dass die Unicorns so stark performt haben, dass generell die Project V Team durch die Bank sehr stark abgeliefert haben, hat viele überrascht. Aber genau dafür ist dieser Unity Split ja auch dagewesen.“

Dsyre krönt Lower Bracket Run

Nach den Startschwierigkeiten gegen die Stuttgarter drehte das Roster der italienischen Organisation noch einmal so richtig auf. Ohne eine einzige Karte abzugeben, konnte man sich bis in das große Finale zurückkämpfen. Auch Ovation eSports, die sich über den Upper Bracket-Baum der Playoffs ins Endspiel platziert hatten, mussten schnell akzeptieren, dass Dsyre nicht für Kompromisse nach Hannover gereist war. Mit 13-1, 13-10 und 13-3 wurden John „DisisJohn“ Gabrido und seine Mitspieler regelrecht abgefertigt und mussten sich am Ende mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

