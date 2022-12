Boris Becker: So sieht er nach der Haft aus - Heute erster Auftritt nach Gefängnis-Aufenthalt!

In einem großen Interview, das bei Sat1 am Dienstag zur Prime Time um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, will Boris Becker erstmals zu seiner Zeit im Gefängnis Rede und Antwort stehen.

In einem „Sat.1 Spezial. Boris Becker“ wird Moderator Steven Gätjen das Gespräch mit der Tennis-Legende führen. Ob das Interview live ausgestrahlt wird, blieb zunächst offen. Gätjen hatte Becker auch bereits in der Haftanstalt Huntercombe besucht.

Boris Becker nach Haftstrafe „stellt sich den Fragen, die alle interessieren“

In dem Exklusiv-Interview „stellt sich die deutsche Tennis-Legende in Sat.1 Fragen, die alle interessieren. Wie war sein Leben im englischen Gefängnis? Wie konnte es dazu kommen, dass er überhaupt ins Gefängnis musste? [...] Was hat Boris Becker während seines Aufenthaltes im Gefängnis gelernt?“, hieß es in einer Pressemitteilung des Senders.