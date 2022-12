Voss-Tecklenburg: „Wieder Welle der Begeisterung lostreten“

Wie beim Sommermärchen in England gelte für die Vize-Europameisterinnen bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) die Devise: "Wir wollen weiter um Titel mitspielen. Dafür haben wir die Basis geschaffen. Wir haben noch viele entwicklungsfähige Spielerinnen, das stimmt optimistisch."

Neben kurzen Wegen zum Trainingsplatz sei in dem ausgewählten Resort an der Central Coast 100 km nördlich von Sydney ein Verbleib auch über die Gruppenphase hinaus möglich. "Wir wünschen uns ja, dass wir die meisten Spiele in Sydney machen...", sagte Voss-Tecklenburg mit Blick auf das WM-Halbfinale und -Endspiel in der australischen Metropole.