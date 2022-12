WWE RAW: Triple H holt gefeuerten 150-Kilo-Koloss zurück

Bronson Reed (r.) kehrte bei WWE RAW zurück und half The Miz © WWE

Beim letzten regulären WWE Monday Night RAW 2022 zieht Triple H noch ein Comeback aus dem Ärmel: Schwergewicht Bronson Reed verbündet sich mit The Miz.

In der letzten regulären Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW in diesem Jahr hat WWE noch eine letzte Überraschung aus dem Ärmel gezogen!

Das beeindruckend bewegliche 150-Kilo-Schwergewicht entschied ein Leitermatch zwischen dem selbst von einigen Monaten zurückgekehrten Dexter Lumis und The Miz zu Gunsten von Letzterem: In dem Kampf ging es um eine Tasche voll Geld, die Miz Lumis laut Story schuldet - Reed verhinderte mit einer Attacke, dass Lumis sie sich schnappte.

Bronson Reed strebte vor WWE-Comeback in Japan nach oben

Im Juni 2021 schien Reed eigentlich auf dem Weg in einen der beiden Hauptkader RAW oder SmackDown, wie sich bald jedoch zeigte, fiel er in zwei Probematches bei McMahon durch und wurde stattdessen gefeuert - wie damals auch viele andere Zöglinge des zwischenzeitlich an Einfluss verlierenden Levesque. Die genauen Gründe sind unklar, es wurde spekuliert, dass Reed optisch und stilistisch nicht McMahons Idealvorstellung eines „Big Man“ getroffen zu haben schien.