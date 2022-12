NBA: Doncic fliegt bei Mavs-Pleite - "Ich war wirklich geschockt"

Kidd sauer auf Schiedsrichter nach Doncic-Aus

Der 23-Jährige hatte sich bei den Schiedsrichtern nach einem Foul beschwert und wurde in Folge dessen zum Duschen geschickt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Kidd echauffierte sich so stark über diese Entscheidung, indem er auf das Parkett stürmte und erhielt so ebenfalls eine Ejection. Auf der Pressekonferenz war der Mavs-Coach immer noch so sauer, dass er lediglich ein paar Sätze sprach, aber keine Journalistenfragen beantwortete.