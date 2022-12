FC Bayern: Torwartsuche spitzt sich zu - Yann Sommer rückt in den Fokus

Nach SPORT1 -Informationen hat die Rückkehr von Alexander Nübel weiterhin oberste Priorität bei den Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic. Die FCB-Bosse sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des Torhüters, der an die AS Monaco verliehen ist. (NEWS: Neuer-Berater sauer wegen Nübel)

Der große Haken: Monaco sitzt am längeren Hebel, was den Vertrag des 26 Jahre alten Schlussmannes angeht und will seine Nummer eins nicht einfach so ziehen lassen, ohne selbst Ersatz für Nübel gefunden zu haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)