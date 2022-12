WM 2022: Scaloni gewinnt Taktik-Duell mit Deschamps - Systemumstellung überfordert Frankreich

Das WM-Endspiel endet in einem dramatischen Elfmeterschießen, in welchem Faktoren wie Glück und Nervenstärke wichtiger sind als fußballerisches Können. Dass Argentinien den Pokal mit nach Hause nimmt, war aufgrund des Spielverlaufs trotzdem verdient.

Wie schon in der Taktikvorschau auf SPORT1 vorhergesagt, nahm Scaloni ein paar Veränderungen im Vergleich zum Halbfinale - konkret eine Umstellung auf ein 4-3-3-System - vor. (PRESSESTIMMEN: „Die Krönung des Stolzes“)

Argentinien bespielte die Schwachpunkte Frankreichs

Scaloni griff die Seiten mit Ángel Di María sowie einem driftenden Mittelstürmer Julián Álvarez an, wobei die beiden offensiver ausgerichteten Mittelfeldakteure Rodrigo de Paul und Alexis Mac Allister ebenso diese Flügelangriffe durch direkte Läufe nach außen oder Zuarbeit über die Halbräume unterstützten.

Dadurch geriet Frankreichs Viererkette unter Druck und musste sich punktuell sogar in Gleichzahl gegen Argentinien verteidigen, was einer Abwehrreihe nie passieren sollte. Der Fehler lag allerdings in den Reihen davor. (NEWS: Messi-Treffer war eigentlich irregulär!)