Darts-WM 2023: Drama-Sieg von "Soldier" Leonard Gates aus den USA gegen Geert Nentjes

Am Ende führte er ein Tänzchen auf.

Kurz zuvor hatte der 52 Jahre alte US-Amerikaner den Niederländer Geert Nentjes in der 1. Runde der Darts-WM überraschend mit 3:1 besiegt. Doch nicht ohne Drama: Gates vergab gleich sieben Matchdarts, traf schließlich mit seinem achten zum verdienten Erfolg.

„Das war die berauschendste Erfahrung meines Lebens. Jeder, der etwas erleben will, soll hierher kommen und das erleben. Es war fantastisch“, sagte Gates nach der Partie im SPORT1 -Interview.

Der Qualifikant aus dem texanischen San Antonio blickt auf eine emotionale Vorgeschichte, die Auswirkungen auf seinen Spitznamen hatte: Hieß er früher noch „Soldier“, trägt er nun den Namen „Soulger“ - in Anlehnung an „Soul“, also die Seele.