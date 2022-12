Anzeige

WM 2022: Eintracht-Profi Randal Kolo Muani vergibt für Frankreich die Chance seines Lebens Die Chance seines Lebens

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!

Christopher Mallmann

Frankreich unterliegt Argentinien in einem nervenaufreibenden WM-Krimi. Eintracht-Profi Randal Kolo Muani vergibt eine Riesen-Chance kurz vor Ende - vielleicht die Chance seines Lebens.

Der Ball kam perfekt, flog gleich über neun argentinische Spieler hinweg und landete punktgenau bei Frankreichs Randal Kolo Muani. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Der Eintracht-Profi war Nicolás Otamendi entwischt, tauchte frei vor Keeper Emiliano Martínez auf – und scheiterte an dessen starker Fußabwehr. (News: Messi pulverisiert Rekorde)

Anzeige

Was sich in der finalen Minute der Nachspielzeit beim Verlängerungskrimi zwischen Argentinien und Frankreich abgespielt hatte, wird Kolo Muani wohl so schnell nicht vergessen.

Der 23-Jährige – seit Sommer Shootingstar bei Eintracht Frankfurt und Torschütze beim 2:0-Halbfinalsieg über Marokko – hatte seine große Chance verpasst, Frankreichs Chance, vielleicht die Chance seines Lebens. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Der Grund: Wenige Sekunden später pfiff Schiedsrichter Szymon Marciniak die Verlängerung ab, das Elfmeterschießen folgte und Frankreich musste mitansehen, wie am Ende Argentinien den WM-Pokal in den Abendhimmel von Katar reckte.

Kolo Muani früh bei Frankreich eingewechselt

Dabei hatte alles so gut begonnen, zwar nicht für Frankreich, aber eben für Kolo Muani, der schon in der 41. Minute für Ousmane Dembélé in die Partie gekommen war und sogar beim späteren Elfmeterschießen mit einem souveränen Treffer überzeugen konnte. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Zum Zeitpunkt seiner Einwechslung hatte Frankreich 0:2 zurückgelegen, sah wie der sichere Verlierer aus. In der Folge – besonders in der Schlussphase – entwickelte sich ein offenes Spiel.

Frankreich kam durch einen Strafstoß von Kylian Mbappé noch einmal heran (80.). Herausgeholt hatte diesen Kolo Muani, der von Otamendi zu Fall gebracht worden war. Nur wenig später erzielte Mbappé auch das 2:2, diesmal per Traumvolley (81.).

Anzeige