Ski Alpin: Drama um ÖSV-Star! Haaser verletzt eigenen Servicemann schwer

Haaser fuhr sich am Sonntag für den Wettbewerb ein, dabei unterlief laut ihm ein Innenskifehler. Der 25-Jährige konnte nicht mehr reagieren, krachte in seinen eigenen Servicemann und verletzte diesen schwer. Der Servicemann zog sich bei dem Unfall einen Unterschenkelbruch zu.

Haaser: „Schwierigster Tag meiner Karriere“

Am Montag schaffte es Haaser beim Sieg von Marco Odermatt dann nicht nur in den zweiten Durchgang, er belegte am Ende Rang neun - sein bestes Weltcup-Ergebnis im Riesenslalom. „Es war sehr wichtig in Hinblick auf meinen Servicemann, der sich sicher gewünscht hätte, dass ich heute meine beste Leistung abrufe“, betonte er.