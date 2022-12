WM 2022: Dayot Upamecano trumpft in Katar auf - Bayern-Star auf Weltklasse-Niveau

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!

Trotz der Final-Pleite gegen Argentinien ist Dayot Upamecano einer der Gewinner bei Frankreich. Der Bayern-Star macht in Katar den nächsten Schritt zur Weltklasse.

Er gehörte bei der WM in Katar zu den besten Abwehrspielern des Turniers, doch die ganz große Krönung blieb ihm versagt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Dayot Upamecano war im Emirat neben Raphael Varane eine Bank in der französischen Innenverteidigung, musste sich im dramatischen Endspiel gegen Argentinien jedoch im Elfmeterschießen geschlagen geben. (Frankreich-Jubel ohne Bayern-Star)

Im Gegensatz zu seinen anderen Bayern-Kollegen war der 24-Jährige einer der Protagonisten im französischen Kader, denn Kingsley Coman und Benjamin Pavard spielten kaum eine Rolle, Lucas Hernandez verletzte sich gleich im ersten Spiel gegen Australien schwer am Knie und kam nicht mehr zum Einsatz.

„Ein großes Kompliment an unsere Spieler Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez vom FC Bayern, die so nah an der Titelverteidigung mit Frankreich gewesen sind“, nahm Bayern-Klubchef Oliver Kahn alle vier Bayern-Akteure mit ins Boot und spendete Trost.