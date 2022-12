WM 2022: Messi der GOAT? Das sagt Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat in seinem Fazit der WM in Katar Lionel Messi in höchsten Tönen gelobt.

„Keiner“ habe sich den WM-Titel „so sehr verdient“ wie der Argentinier, schrieb Matthäus in seiner Sky -Kolumne. „Von Weltmeister zu Weltmeister: Herzlichen Glückwunsch an Messi, seine Mannschaft und alle Argentinier.“

Matthäus: „Freue mich für Argentinier“

Messi zum "GOAT - Greatest of all time" erklären wollte Matthäus nicht, aber: "Er ist sicher der Beste in diesem Jahrtausend und einer der größten Sportler, die wir je gesehen haben", so der 61-Jährige, der die Fans der Albiceleste und der viertplatzierten Marokkaner als "die besten Fans dieser WM" würdigte.