Drama um Daniel Negreanu

Bei der $10.400 WPT World Championship wurde in der vergangenen Nacht in einer wahren Marathonsitzung die sechs Finalisten ermittelt. Der fünfte Spieltag endete erst gegen 4:30 Uhr morgens Las Vegas Ortszeit und hatte einiges zu bieten.

37 Spieler kehrten in den Pokerroom des Wynn Las Vegas zurück und gleich zu Beginn platze der Traum von Wojtek Barzantny aus Kaiserslautern. Er war von Platz 23 in den Spieltag gestartet, musste seinen Platz aber nach wenigen Händen auf Platz 36 für $99.600 Preisgeld räumen. Die Bustouthand wurde leider nicht dokumentiert.

Nicht viel besser lief es bei Igor Kurganov. Er büßte früh die Hälfte seines Stacks gegen Colton Blomberg ein, war etwas später mit A♥️K♣️ gegen Q♥️Q♦️ des US-Amerikaners All-in und zog auf A♥️6♦️5♣️J♥️9♥️ den Kürzeren. Platz 31 brachte dem 34-Jährigen ein Preisgeld in Höhe von $119.300 ein.

Besonders im Fokus stand aber Daniel Negreanu, der auf dem Weg war gleich mehrere neue Meilensteine in seiner Karriere zu erreichen: Platz zwölf, um Carlos Mortensen als Nummer eins im WPT Main Tour Leaderboard abzulösen, Platz sechs, um Mortensen auch von der Spitze der WPT All-Time Money-List zu verdrängen, Platz 14, um die Marke von $50 Millionen an Turnierpreisgeldern zu knacken, und natürlich WPT-Titel Nummer drei.

Am Ende verpasste Negreanu alle vier Marken und der Abgang war mit jeder Menge Drama verbunden. Der Kanadier hatte den Pot am Button mit 2♣️2♠️ und 800.000 Chips eröffnet und callte die 3-Bet von Lucas Foster auf 2.300.000, der im Big Blind K♥️K♦️ gefunden hatte.

Auf 10♣️4♣️2♦️ floppte Negreanu ein Set und es gingen weiter 2.500.000 Chips pro Spieler in den Pot. Nach der 10♠️ am Turn snap-callte der sechsfache WSOP Barcelet-Gewinner schließlich mit einem Full House zum All-in. Nur vier Outs musste „Kid Poker“ fürchten, die letzten zwei Tens und die letzten zwei Kings im Deck. Und tatsächlich drehte der Dealer am River den K♠️ zum besseren Full House für Foster um, sodass Negreanu eine brutale Bruchlandung erlebte.