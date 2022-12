Nach über einem Jahr bei Fokus! EliasN97 packt aus: „Fortnite ist das Anstregendste!“

Im Podcast „Was denn?!“ gewährt Elias „ EliasN97 ″ Nerlich regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. So wurde jüngst zusammen mit Gesprächspartner Constantin „ Tino “ Gust auch über das Engagement beim Fokus Clan gesprochen.

Nach über einem Jahr als CEO und Co-owner der renommierten deutschen eSports-Organisationen zog der heute 25-Jährige ein erstes Zwischenfazit und führte dabei aus, was ausgerechnet Fortnite so anstrengend macht.

Das Problem mit Fortnite

Obwohl der Berliner nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr mit der Entwicklung der Organisation sehr zufrieden ist und dabei zumeist die eigenen Errungenschaften in Titeln wie Valorant, FIFA oder Fortnite hervorhebt, findet er auch durchaus kritische Worte für die eSports-Szene. Im Mittelpunkt seiner negativen Erfahrungen stehen dabei vor allem die Profis des Battle-Royale-Shooters.

In seiner Position beim Fokus Clan führt EliasN97 beispielsweise die Verhandlungsgespräche mit potenziellen neuen Spielern. „Fortnite ist das Anstrengendste! Du verhandelst da teilweise mit Kindern, die extrem jung sind, aber schon so viel Geld verdient haben, dass sie den Wert von Geld und den richtigen Umgang mit Leuten verloren haben“, erklärte der 25-Jährige und wies daraufhin, dass viele in einem jungen Alter bereits sechsstellige Preisgelder gewonnen haben.