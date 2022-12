Darts-WM: Die Nummer 1 des Sports macht ein überraschendes WM-Geständnis

Anzeige

Gerwyn Price gehört als Weltranglistenerster zu den Titel-Favoriten bei der diesjährigen Darts-WM. Im exklusiven SPORT1-Interview verrät „The Iceman“ seinen größten Rivalen, wie er mit Motivationsproblemen umgeht und überrascht mit einer Aussage zum Ally Pally.

Die Nummer 1 des Darts startet am heutigen Montag mit dem Duell gegen Luke Woodhouse in die Darts-WM 2023. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Gerwyn Price, Weltmeister von 2021 führt die PDC-Weltrangliste und die Setzliste der Weltmeisterschaft an. Der 37 Jahre alte Waliser ist folglich einer der großen Favoriten auf den Titel. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Vor seinem WM-Auftakt spricht „The Iceman“ im exklusiven Interview mit SPORT1 über seinen größten Konkurrenten, den aktuellen Zustand seiner lange verletzten Hand und seine Art, mit Motivationsproblemen umzugehen. Zudem macht er das überraschendes Geständnis, dass ihm die Atmosphäre bei der WM gar nicht so gut gefällt wie die bei einer anderen Konkurrenz.

SPORT1: Mister Price, wo sehen Sie sich im Moment?

Gerwyn Price: Ich fühle mich gut. Es geht mir viel besser als noch vor sechs Monaten. Meine Form war auf dem Tiefpunkt und mein Selbstvertrauen war weg. Seit der Weltmeisterschaft glaube ich allerdings, dass ich meine Form wiedergefunden habe. Meine Form kommt zurück, mein Selbstvertrauen ist da und nur darum geht es in diesem Spiel. Es geht nur um Selbstvertrauen.

Darts-WM 2023: Price verrät seinen größten Rivalen

SPORT1: Sie hatten das Jahr über Probleme mit ihrer Hand. Wie geht es Ihnen damit?

Price: Ja, meiner Hand geht es gut. Zwar schwillt sie ab und zu immer noch an, aber ich habe keine Schmerzen. Deshalb kann ich mich auf das Spiel konzentrieren. Das war auch in den letzten drei Monaten so. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

SPORT1: Zwischen Ihnen und Titelverteidiger Peter Wright gibt es eine ständige Konkurrenz. Sehen Sie ihn momentan wirklich als ihren größten Gegner?

Price: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, er hat nicht besonders gut gespielt. Versteht mich nicht falsch, er kann gut spielen, aber in den letzten paar Wochen hat es für ihn nicht wirklich funktioniert. Michael (van Gerwen, Anm. der Redaktion) zum Beispiel befindet sich in einer wirklich guten Form. Daher sehe ich ihn als den größten Rivalen. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Price lobt Shootingstar Josh Rock

SPORT1: Was denken Sie über Josh Rock?

Price: Ein toller Junge und ein toller Spieler, aber er hat noch keine Narben und keine Wunden. Er ist ein großartiger Spieler, aber ich glaube nicht, dass es schon an der Zeit ist, ihn zu beurteilen. Eher dann, wenn er sich anfangen muss zu verteidigen in zwei Jahren. Dann erkennt man den wahren Charakter eines Spielers. Aber ja, er ist jetzt ein fantastischer und junger Spieler und wird sich hoffentlich noch steigern. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

SPORT1: Worauf freuen Sie sich am meisten?

Price: Ich will die Trophäe und will meine Punkte verteidigen. Ich möchte nämlich den ersten Platz behalten. Das Wichtigste ist, das erste Spiel zu überstehen. Das ist auch das schwierigste. Wenn man das allerdings überstanden hat, kann man Weihnachten genießen. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

So bereitet sich Price auf die Darts-WM vor

SPORT1: Sie haben bereits einmal den Titel für sich gewinnen können, sind Weltranglisten-Erster. Was motiviert Sie am meisten weiterzumachen?

Price: Nachdem ich gewonnen hatte, wusste ich am Tag danach nicht, wohin ich gehen und was ich tun sollte. Es dauerte ein paar Tage, um zu begreifen, dass ich auch in den Wettbewerben, in denen ich nicht so gut war, gut abschneiden muss. Die Motivation kam von den Spielen, die ich nicht gewonnen habe. Beispielsweise in der ersten Liga oder dem Meisterschaftsfinale und dem Europafinale. Ich muss jedes Event gewinnen, bei dem ich nicht mehrfacher Weltmeister geworden bin.

SPORT1: Wie bereiten Sie sich auf die Weltmeisterschaft vor?

Price: Das Wichtigste ist, nicht zu viel zu trainieren und nicht zu viel zu denken. Sich nicht zu sehr auf die Weltmeisterschaft zu konzentrieren. Ich versuche, die WM einfach als ein weiteres Turnier zu betrachten, sonst setzt man sich selbst einfach zu sehr unter Druck. Ich trainiere genauso, wie für jedes anderes Event auch.

Ally Pally? „Nicht die beste Atmosphäre“

SPORT1: Was ist für Sie das Besondere an der Atmosphäre im Ally Pally? (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Price: Es ist nicht einmal mein Lieblingsaustragungsort - was die Atmosphäre angeht. Ich bevorzuge die Premier League. Dort sind nicht so viele Leute, die Stadien sind kleiner und die Zuschauer sind direkt an dir dran. Vielleicht setze ich mich deshalb nicht so sehr unter Druck, weil es für mich im Ally Pally nicht die beste Atmosphäre ist.

SPORT1: Gibt es für Sie einen Gegner, gegen den Sie nicht spielen wollen würden?