Anzeige

Fighting Game-Rückblick 2022: Wo es dieses Jahr besonders knallte Fighting Game-Rückblick 2022

DNF Duel bietet massive Attacken mit beeindruckenden Effekten © Arc System Works

Matthias Regge

Königskämpfer, Dungeon-Duelle und die Rückkehr des größten Offline-Events: Fighting Games hatten ein gutes Jahr. Wir blicken auf die Highlights zurück, welche die Szene bewegt haben.

Fighting Games sind innerhalb des eSports immer noch eine Besonderheit. Frei zugängliche Turniere und ein starker Fokus auf lokales Spielen heben das Genre klar von anderen Titeln ab. Allerdings waren diese beiden Aspekte in den letzten Jahren etwas in den Schatten gerückt. 2022 sollte der Szene etwas von ihrem vergangenen Flair wiedergeben. Und auch wenn einige wichtige Releases erst im nächsten Jahr anstehen, so gab es dieses Jahr doch einige Neuerscheinungen, welche die Community mobilisiert hatten.

Persönlich, als einer der Köpfe der Münchner Fighting Game Szene, war innerhalb der Community ein starker Aufwärtstrend zu erkennen. Es kamen neue Gesichter dazu, die sich zuvor nur in Online-Lobbies durchgeschlagen hatten und vertraute Gesichter sind aus dem Corona-Winterschlaf erwacht. Mit den anstehenden Releases von Street Fighter 6 blicken wir mit der Turnierszene für Fighting Games also in eine rosige Zukunft. Doch nun wollen wir noch einmal die wichtigsten Punkte des Fighting Game-Jahres 2022 Revue passieren lassen!

Anzeige

King of Fighters: Zurück ins Rampenlicht

Früher war The King of Fighters aus der Fighting Game-Szene genauso wenig wegzudenken wie Street Fighter oder Tekken. Mittlerweile ist die Reihe aber eher in der Nische zu Hause. Während The King of Fighters XIII noch viele Spieler durch seinen meisterhaften Pixel-Look begeistern konnte, blieb Teil 14, mit seinem Schritt in Richtung 3D, eher auf der Strecke. Gelegenheitsspieler und Fans kritisierten die nicht zeitgemäße Optik, und auch spielerisch wurde es als ein schwächerer Teil der Serie abgetan.

The King of Fighters XV sollte das ändern. Der Titel ist im Februar erschienen und bietet neben einer aufgebohrten Optik auch zahlreiche neue Mechaniken. Vielen davon zielen darauf ab, Neulingen einen einfacheren Zugriff zu dem Spiel zu gewähren.

Auch die bestehende Fighting Game Community hat King of Fighters XV wesentlich positiver aufgenommen als sein Vorgänger. Die Charakterauswahl war bereits zu Beginn solide und wurde in der Zwischenzeit durch mehrere Updates weiter ausgebaut und der Online-Modus setzt auf Rolllback-Netcode.

Sogar auf EVO 2022 hatte The King of Fighters XV einen Platz. Durch seine hohe Teilnehmerzahl sogar am prestigeträchtigen EVO-Sonntag

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

DNF Duel

Der zweite große Release für Fighting Game-Fans kam im Juni. DNF Duel ist das neueste Spiel von Entwickler 8ing. Zuvor waren sie unter anderem für Marvel vs. Capcom 3 verantwortlich.

DNF Duel baut auf dem Universum des asiatischen Sidescroll-MMOs Dungeon Fighter Online auf. Es stehen dementsprechend auch die unterschiedlichsten Klassen der Vorlage zur Verfügung. Anstatt namentlichen Charakteren spielt ihr also einen Archetyp wie Hitman, Ranger oder Dragon Knight.

Anzeige

Nachdem viele der letzten Projekte aus der Schmiede von 8ing relativ wilde Fighting Games waren, fühlte sich DNF Duel für einige Spieler leider etwas zu zahm an. Tatsächlich bietet der Titel aber absurde Angriffe und zahlreiche Combo-Routen für die unterschiedlichen Charaktere, welche viel Platz zum kreativen Ausdruck der Spieler bieten. Der Aspekt, den manche etwas vermissen, wenn man sich Spiele wie Marvel oder Tatsunoko vs. Capcom ansieht, ist erhöhte Mobilität der Kämpfer. DNF Duel ist relativ Boden-basiert und bietet keine dynamischen Luft-Manöver.

Auch Publisher Arc System Works (Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Strive) stehen engagiert hinter dem Titel. Balance-Probleme werden zügig mit neuen Patches adressiert und der erste DLC steht auch bereits in den Startlöchern. Als Teil von Arc Revo ist DNF Duel zudem ein fester Bestandteil der hauseigenen Pro Tour.

EVO 2022 feiert das Genre und die Spieler feiern mit

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mussten Fighting Game-Fans lange Zeit auf eine Offline-Version von EVO, dem größten Fighting Game-Turnier der Welt, warten. Dieses Jahr war es endlich so weit. Unter neuer Führung und mit neun unterschiedlichen Turnierspielen kehrte das Event nach Las Vegas zurück.

Die Energie und Motivation der Fighting Game Community war zu spüren. Vor Ort und über einen der zahlreichen Streams, welche jede Sekunde des Events live auf Twitch übertragen hatten. Spieler aus der ganzen Welt reisten an, um sich in ihren Titeln mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Das besonders an EVO ist, dass es ein „Open Bracket Tournament“ ist. Jeder kann sich einschreiben und teilnehmen. Egal ob jahrelanger Profi mit mehreren Sponsor-Verträgen, oder Frischling, der sich zwei Jahre lang als Online-Warrior durchgeschlagen hat. Dadurch ist es möglich, dass hier echte Underdog-Geschichten entstehen.

Letztendlich schafften es jedoch meist die klaren Favoriten an die Spitze ihrer Brackets. Das Schöne daran ist der wilde Mix unter den Nationalitäten der Sieger: Japan, Frankreich, USA, Chile… EVO war wieder ein echtes Fest für die gesamte, globale Fighting Game-Szene. Nachdem EVO in den Jahren vor der Pandemie etwas von seinem Glanz verloren hatte, konnte das neue Team hinter dem Event wieder etwas schaffen, das dem Titel „Evolution Fighting Game Championships“ gerecht wird.

Fighting Games: Die Zukunft heißt Rollback

Jahrelang kämpfte die Szene um bessere Netcodes in Fighting Games. Die bisher in fast allen großen Fighting Games verwendete Delay Based-Technologie war selten ausreichend und führt bei einem Genre, bei dem präzise Inputs unabdinglich sind, immer wieder zu Problemen. Diese Probleme wurden nur klarer, nachdem die Community wegen der Corona-Pandemie mehrere Jahre auf Online-Play angewiesen war.

Anzeige

Bereits 2021 haben Entwickler dann endlich erkannt, dass hier etwas getan werden muss. Jedes kommende Fighting Game wurde mit dem überlegenen Rollback-Netcode angekündigt. Street Fighter 6 und Project L werden auf diese Verbindungsart setzen. Für Tekken 8 wurde dies noch nicht bestätigt, aber es ist stark davon auszugehen, dass auch hier Rollback genutzt wird.

Und auch ältere Titel werden nachträglich mit Rollback versorgt. Die große Ankündigung in diesem Bereich ist auf CEOtaku 2022 passiert. Hier wurde bekannt gegeben, dass der Vorgänger von Guilty Gear Strive, Guilty Gear XRD Rev2 jetzt mit einem besseren Netcode bestückt wird. Besonders Spieler, die mit Strive nicht warm werden konnten und lieber wieder XRD spielen wollten, freuen sich über dieses Versprechen.