Darts-WM: Vokuhila-Kultstar gewinnt Debüt - sein Spiel bleibt hinter dem Look zurück

Danny Jansen begeistert mit Frisur - Spiel offenbart Schwächen

Der 20-Jährige begeisterte mit seiner namensgebenden Frisur und seinem Einzug zu „Welcome to the Jungle“ vom Guns‘n‘Roses nicht nur die SPORT1-Kommentatoren Basti Schwele und Robert Marijanovic hörbar. Am Board hatte er allerdings immer mal wieder damit zu kämpfen, sein Potenzial abzurufen: Sein Average (83,42 zu 82,75) ragte nicht heraus, er vergab auch 37 von 48 Checkouts (Quote 22,92 - Nebrida 22,5).