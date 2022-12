Trotz plötzlichem Todesfall in der Familie - G2-Star führt Team zum Titel

Es waren hochemotionale Worte, die Rasmus „ HooXi “ Nielsen, seines Zeichens In-Game-Leader bei G2 Esports, im Siegerinterview des BLAST Premier Finals in Abu Dhabi an die Zuschauer richtete. Wenige Tage vor Beginn des letzten großen CS:GO-Tournament des Jahres, verstarb der Vater des 27-jährigen Dänen.

Mit zwei Stunden Schlaf zum Titel

HooXi: X-Faktor trotz persönlicher Tragödie

„Wir haben mit dem Team einfach einen tollen Job gemacht. Der Erste, der großartige Arbeit geleistet hat, ist HooXi. Er hat so viel gearbeitet, und das hat gezeigt, dass wir viele Dinge gemeinsam tun können.“

„Es war wichtig für ihn zu gewinnen. Als wir in Abu Dhabi ankamen, fühlte er sich wegen einer persönlichen Tragödie nicht gut, also haben wir versucht, ihm zu helfen. Wir haben Zeit miteinander verbracht und versucht, ihm innerhalb und außerhalb des Spiels zu helfen. Er wollte diesen Sieg, das habe ich gespürt, und ich habe gespürt, dass wir gewinnen würden, wenn er so spielt wie sonst auch.“