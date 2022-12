Wintersport: Deutsche Mega-Serie nach fast drei Jahren gerissem

Francesco Friedrich kann trotz Ende der Siegesserie unbeirrt sein

Friedrich kann die schwierige Olympia-Bahn am Mount van Hoevenberg auf seiner Siegerliste somit noch nicht abhaken: Im Vierer gewann der „King of Bob“ in Lake Placid tatsächlich noch nie.

„Wir wissen, was wir zu tun haben“

In Vorbereitung auf die WM in St. Moritz (22. Januar bis 5. Februar) stehen nach dem Jahreswechsel noch drei Wochenenden in Deutschland an: eines in Winterberg, zwei in Altenberg. Schon dann, spätestens aber in der Schweiz, dürfte Friedrich zurückschlagen.