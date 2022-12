Geniales Video! Einsamer Erling Haaland vermisst den Fußball und die Kollegen

Erling Haaland fiebert auf die Rückkehr des Klub-Fußballs hin. In einem nicht ganz ernst gemeinten Video ist zu sehen, wie sich der Ex-BVB-Star die Zeit während der WM vertrieben hat.

Die Weltmeisterschaft 2022 ist fast Geschichte - für so machen Fan mag das auch ein bisschen traurig sein, aber für Erling Haaland ist es eine fantastische Nachricht.

Denn der Superstürmer von Manchester City war von Beginn an nur Zuschauer, mit Norwegen konnte er sich für das Turnier in Katar nicht qualifizieren. In einem lustigen Video des englischen TV-Senders Sky Sports zeigt der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund nun, wie er die Tage ohne Fußball verbracht hat.