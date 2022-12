"Frechheit!" Skispringer Karl Geiger tobt wegen drohendem Olympia-Beben

Das IOC berät aktuell über die Streichung der Sportart, da zu wenig Nationen in der Weltspitze vertreten sind.

Geiger tobt wegen IOC-Überlegungen

„Ich finde, das ist eine bodenlose Frechheit, dass sie überlegen, die Kombinierer rauszunehmen“, tobte Skispringer Karl Geiger beim Weltcup in Engelberg, den er am Sonntag auf Rang zehn beendete. Der 29-Jährige redete sich in Rage.