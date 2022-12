WM 2022: Grölende Argentinier singen „f*****g Journalisten“ nach dem Titelgewinn

Die Feierlichkeiten verlegten die Argentinier, nach der Übergabe der Trophäe, von der Umkleidekabine in die Mixed Zone wie es der englische Independent berichtet. An den Ort, wo die Journalisten Interviews mit den Sportlern führen. Lautstark sangen die frisch gekürten Weltmeister „Es ist mir egal, was die f*****g Journalisten sagen“ - in Anwesenheit der Presse.