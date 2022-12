WM 2022: "Rummenigge hat doch etwas Gutes gesagt" - Stefan Effenberg über DFB-Task-Force

Effenberg: „Jetzt lasst sie doch auch mal arbeiten“

Klar, was ich aus eigener Erfahrung weiß: Wenn du ein bisschen unbequem bist oder warst, dann schickt dich der DFB nach Hause - dann hast du das Ticket gekriegt, das war schon immer so beim DFB.

Mit Blick auf die Heim-EM in 18 Monaten in Deutschland wird es mit den neuen Personen der Task Force nun aber Reibung geben - was gut ist, denn so wie bisher kann es ja auch nicht weitergehen.