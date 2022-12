Wie Jens Lehmann den FC Schalke bei Borussia Dortmund ins Glück köpfte

Heute vor 25 Jahren trifft Jens Lehmann in der 90. Minute für Schalke 04 im Revier-Derby bei Borussia Dortmund zum Ausgleich. SPORT1 erinnert sich.

Für die alte Fußballerweisheit, dass Torhüter und Linksaußen eine Macke haben, gibt es zahllose Belege. Auch in der Bundesligageschichte. Die Verrücktheiten, die sich etwa ein Jens Lehmann leistete, sind Legende. Zumindest den Schalke-Fans war es einmal aber außerordentlich angenehm, dass ihr Torwart wieder mal aus der Rolle fiel.

Seit Mai 1997 nämlich spielten Europas Könige im Westen; Schalke holte den Uefa-Pokal, der BVB gar die Champions League-Trophäe. Die Messlatte lag also besonders hoch an jenem Dezemberfreitag, an dem die gastgebende Borussia ihren 88. Geburtstag feierte.