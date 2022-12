Spiele deine eigene Darts-WM gegen MvG: Launch der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen Spiele deine eigene Darts-WM gegen MvG: Launch der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen

In der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ ist MvG persönlicher Coach und Gegne © SPORT1

Einer der besten Darts-Spieler aller Zeiten als persönlicher Coach und Gegner: Die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Michael van Gerwen bietet in 20 Kapiteln mit Gesamtumfang von drei Stunden ein vielseitiges Training mit wertvollen Tipps und exklusiven Einblicken, dazu gibt es eine eigene Weltmeisterschaft mit privaten Challenges gegen MvG. Das Angebot ist zum Aktionspreis von 49,- Euro unter akademie.sport1.de abrufbar

Der dreimalige Weltmeister über die neue „SPORT1 Akademie – Darts“: „Wir werden trainieren, wir werden darüber sprechen, wie man sich auf die Matches vorbereitet und ich bringe euch einige Skills bei. Es wird aufregend, unterhaltsam, aber vor allem auch effizient.“

Erster Auftritt für Topfavorit Michael van Gerwen bei der laufenden Darts-Weltmeisterschaft in der Abendsession am kommenden Mittwoch, 21. Dezember, live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und in der neuen kostenlosen Smart-TV-App „ sport1 TV“

Ismaning, 19. Dezember 2022 – Aller guten Dinge sind drei – das gilt nicht nur für die nächste 180: Nach den ersten beiden erfolgreichen Ausgaben der „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Raymond van Barneveld und Phil Taylor ist der dritte Online-Darts-Kurs von SPORT1 mit Michael van Gerwen an den Start gegangen. Im hochwertigen E-Learning-Angebot mit dem dreimaligen Weltmeister, der auch beim laufenden WM-Turnier zu den absoluten Topfavoriten gehört, liegt der Fokus verstärkt auf dem aktiven Spiel. So bekommen die Kursteilnehmer nicht nur ein umfassendes persönliches Training mit wertvollen Tipps und exklusiven Einblicken von MvG – sondern am Ende steht als Höhepunkt auch eine private Darts-WM mit verschiedenen Challenges gegen den Niederländer auf dem Programm. Schauplatz der Akademie ist das Café Den Braai in van Gerwens Heimatort Vlijmen, das für ihn Trainingsstätte und zugleich zweites Wohnzimmer ist. Die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Michael van Gerwen enthält insgesamt 20 Videos mit einem Gesamtumfang von drei Stunden und ist unter akademie.sport1.de zum Aktionspreis von 49,- Euro jederzeit abrufbar. Die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ wurde von der Constantin Film & Entertainment AG (CoFE) entwickelt und gemeinsam mit der Sport1 GmbH realisiert – beide Unternehmen gehören zur Highlight-Gruppe.

Michael van Gerwen zementiert seinen Status als einer der besten Darts-Spieler aller Zeiten

Mit 148 Turniersiegen, darunter drei Weltmeisterschaften, gilt Michael van Gerwen gemeinsam mit Phil Taylor als bester Darts-Spieler aller Zeiten. Nach einem Formtief hat sich der Niederländer in dieser Saison eindrucksvoll zurückgemeldet und gehört nach vier Major-Titeln nun zu den absoluten Topfavoriten bei der laufenden Darts-Weltmeisterschaft. In der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ gibt MvG sein umfassendes Fachwissen nun an die Kursteilnehmer weiter: „Wir werden trainieren, wir werden darüber sprechen, wie man sich auf die Matches vorbereitet und ich bringe euch einige Skills bei. Es wird aufregend, unterhaltsam, aber vor allem auch effizient“, verspricht der 33-jährige Ausnahmespieler. Der neue Darts-Online-Kurs mit 20 hochwertigen Videos in HD-Qualität und einem Gesamt-Umfang von drei Stunden ist zum Aktionspreis von 49,- Euro unter akademie.sport1.de jederzeit abrufbar.

Vielseitiges Training und exklusive Einblicke von MvG in der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“

In verschiedenen Kapiteln liefert van Gerwen in der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit all seinem Können und seiner Erfahrung ein vielseitiges Training mit in der Praxis erprobten Tipps und Tricks, um das Spiel der Kursteilnehmer zu verbessern und die Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben. Dabei reichen die unterschiedlichen Themen vom „Warm-Up“ und der Material-Auswahl über Trainingsmethoden und den perfekten Wurf bis hin zum richtigen Mindset als Darts-Profi. Neben dem umfassenden Wissen gewährt „Mighty Mike“ exklusive Einblicke, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Er lädt zu sich nach Hause ein, wo er seine private Trophäensammlung und sein Trainingsboard zeigt. Dazu ist auch der Schauplatz der „SPORT1 Akademie – Darts“ in van Gerwens niederländischem Heimatort Vlijmen ein ganz Besonderer: „Im Café Den Braai gehöre ich zur Einrichtung. Ich bin hier oft. Es gehört Freunden von mir. Wenn ich hier trainiere, fühle ich mich entspannt und wie zu Hause. Vor meinen Erfolgen habe ich meistens hier trainiert. Ich habe hier auch geheiratet. Dieser Ort bedeutet mir eine Menge. Deshalb habe ich ihn für die ‚Darts-Akademie‘ ausgewählt.“

Packendes Privatduell gegen den dreimaligen Champion: Van Gerwen bittet zur persönlichen „Akademie-WM“

Nach der Theorie folgt die Praxis, auf die in der neuen Auflage der „SPORT1 Akademie – Darts“ besonders viel Wert gelegt wird. Als Highlight und persönliche Herausforderung steht zum Abschluss die „Akademie-WM“ gegen Michael van Gerwen auf dem Programm: In sieben spannenden und abwechslungsreichen Challenges fordert der dreimalige Weltmeister die Kursteilnehmer zum Privatduell heraus, um das Erlernte unter Wettkampfbedingungen unter Beweis zu stellen. Wie bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace nimmt auch hier in jeder Runde die Schwierigkeit zu. Und am Ende wartet der ultimative Showdown im Finale gegen MvG.

