Traumstart in die Darts-Weltmeisterschaft für SPORT1: Bis zu 640.000 Zuschauer sehen erste WM-Session im „Ally Pally" mit Auftaktsieg von Titelverteidiger Peter Wright

Peter Wright feierte einen Auftakt nach Maß © Imago

Bester Start in die Darts-WM für SPORT1 seit fünf Jahren: Liveübertragung der ersten Session sehen in der Spitze bis zu 640.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und 410.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Dazu neue Rekordmarktanteile für den ersten WM-Tag in den werberelevanten Kernzielgruppen Männer 14-59 (M14-59) von 2,7 Prozent, Männer 14-49 (M14-49) von 3,1 Prozent und Männer 14-29 (M14-29) von 8,4 Prozent

Ismaning, 16. Dezember 2022 – Traumstart in die Darts-Weltmeisterschaft für Titelverteidiger Peter Wright und für SPORT1: Die erste Session des Pfeile-Spektakels am gestrigen Donnerstagabend, bei der „Snakebite“ einen souveränen 3:0-Auftaktsieg über Mickey Mansell landete, verfolgten auf SPORT1 410.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt und bis zu 640.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze. Für SPORT1 bedeuten diese Reichweiten den besten WM-Auftakt seit fünf Jahren. Die Liveübertragung aus dem Londoner Alexandra Palace mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic im Free-TV erzielte dabei einen starken Marktanteil von 2,0 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+). Zudem erreichte SPORT1 in den werberelevanten Kernzielgruppen neue Rekord-Marktanteile für den ersten WM-Tag: In der Zielgruppe Männer 14-59 (M14-59) wurden 2,7 Prozent erzielt bei den Männern 14-49 (M14-49) 3,1 Prozent und bei den Männern 14-29 (M14-29) sogar 8,4 Prozent.

Hempel macht den deutschen Auftakt, Smith, Greaves und Rodriguez ebenfalls heute im Einsatz

Mit dem ersten WM-Auftritt des deutschen Starters Florian Hempel geht es heute weiter. Der Kölner, der bei seiner WM-Premiere im Vorjahr mit dem Einzug in die 3. Runde für Furore sorgte, bekommt es diesmal zum Auftakt in Runde eins mit dem Engländer Keegan Brown zu tun. Ebenfalls in der Abendsession im Einsatz ist der aktuelle Vize-Weltmeister und Top-Favorit Michael Smith. Der „Bully Boy“ trifft in der zweiten Runde auf Nathan Rafferty. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird das Debüt der 18-jährigen Beau Greaves, die gegen den Iren William O‘Connor spielt. Wer diese Partie für sich entscheidet, duelliert sich am Mittwoch, 21. Dezember, mit dem deutschen Teilnehmer Gabriel Clemens. Außerdem ist heute der Österreicher Rowby-John Rodriguez gegen den Philippinen Lourence Ilagan gefordert. Bereits am Nachmittag hat der englische Doppelweltmeister Adrian Lewis seinen Auftritt, er geht als klarer Favorit in das Erstrundenduell gegen den Schweden Daniel Larsson. SPORT1 überträgt die Nachmittagsession am heutigen Freitag mit Countdown live ab 13:00 Uhr, die hochkarätig besetzte Abendsession mit Hempel, Smith, Greaves und Rodriguez wird dann live ab 19:30 Uhr gezeigt. Neben der umfangreichen Abbildung im Free-TV gibt es alle Spiele auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und in der neuen kostenlosen Smart-TV-App „ sport1 TV“ zu sehen.

Weitere Highlights am ersten WM-Wochenende sind unter anderem die Auftaktspiele von Junioren-Weltmeister Josh Rock am Samstagabend und Dimitri Van den Bergh am Sonntagabend. Zudem wird am Samstagnachmittag zwischen Martin Lukeman und Nobuhiro Yamamoto der Zweitrundengegner von Martin Schindler ermittelt (alle Sendezeiten in der Übersicht).

Game On im „Ally Pally“: Die Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Auch in der neuen Smart-TV-App „sport1TV“ wird das Pfeile-Spektakel umfangreich begleitet: Darts-Fans können sich hier alle Sessions des Turniers in Einzel-Livestreams in HD-Qualität anschauen und so über den Big Screen mitfiebern. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr versorgt. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, der während der WM täglich auf SPORT1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint.

