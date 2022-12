Weitere Weltcupsiege für Para-Biathleten

Die deutschen Para-Biathleten haben beim Weltcup im finnischen Voukatti ihre Siegesserien fortgesetzt. Die 16 Jahre alte sehbehinderte Paralympics-Siegerin Linn Kazmaier, die am Dienstag ihren ersten Weltcup gewonnen hatte, sicherte sich im Sprintrennen über 7,5 km zum dritten Mal in Folge Rang eins, in der sitzenden Klasse gelang Anja Wicker ebenfalls der dritte Erfolg nacheinander.