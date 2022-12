EuroLeague-Final-Four jetzt 2024 in Berlin

Das gab die Basketball-Königsklasse am Montag bekannt. Eigentlich hätte das Event schon in diesem Jahr in der Mercedes-Benz Arena durchgeführt werden sollen, die EuroLeague verlegte es Anfang März „aufgrund der pandemischen Lage in Deutschland“ aber nach Belgrad. Berlin ist die erste Gastgeberstadt, die dreimal ausgewählt wurde.

Schon 2009 und 2016 war der Titel in Berlin vergeben worden, 2021 war die Lanxess Arena in Köln Austragungsort des Final Four. Im kommenden Jahr wird das Turnier in der Zalgirio Arena von Kaunas und damit erstmals in Litauen ausgetragen (19. bis 21. Mai).