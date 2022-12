Nach Niederlage: Frankreich will sich wohl bei Fans bedanken

Nach der Niederlage gegen Argentinien im WM-Finale will sich die französische Nationalmannschaft in Paris bei den Fans für die Unterstützung bedanken.

Nach der Niederlage gegen Argentinien im WM-Finale will sich die französische Fußball-Nationalmannschaft offenbar in Paris bei den Fans für die Unterstützung bedanken. Laut Sportministerin Amelie Oudea-Castera reisen die Spieler nach ihrer Landung am Flughafen Charles-de-Gaulle (18 Uhr) weiter zum Place de la Concorde in der französischen Hauptstadt. Im Interview mit dem Radiosender France Inter wies die Ministerin aber auch darauf hin, dass dies noch nicht bestätigt sei.