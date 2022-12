Blutig geschlagen? Stoudemire wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Vorwurf lautet Körperverletzung, angeblich schlug der 40-Jährige dem Teenager zu Hause in Miami ins Gesicht und sorgte für eine blutende Wunde.

Der Tageszeitung Miami Herald liegt der Polizeibericht vor, wonach der frühere Basketballstar am Samstag bei einem Streit zugeschlagen haben soll. Es ist nicht bekannt, ob es sich beim vermeintlichen Opfer um seine 14- oder 17-jährige Tochter handelt.

Die Mutter, Stoudemires Ex-Frau, soll ihre Kinder nach dem Vorfall abgeholt haben, auch die beiden Brüder der Mädchen. Danach ging sie zur Polizei. Stoudemire hat 15 Jahre in der NBA gespielt, unter anderem 2015 an der Seite von Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks. Später lief er in Israel und China auf.