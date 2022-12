Endlich offiziell! Eintracht Spandau enthüllt neues Roster und zerlegt NNO

Auf der DreamHack in Hannover wurde jüngst das neue Roster der Eintracht aus Spandau der Öffentlichkeit vorgestellt © Hannover DreamHack / Freaks 4 U

Jetzt ist es (offiziell) raus: Das neue Roster von Eintracht Spandau feierte am vergangenen Wochenende während der DreamHack Hannover Weltpremiere und düpierte wenig später einen Liganeuling!

Drei neue Spieler für die Eintracht

Vor etwas mehr als 13 Monaten kündigte YouTuber-Star Maximilian „HandofBlood“ Knabe die Gründung einer eigenen eSports-Organisation an. Wenig später wurde mit Eintracht Spandau der Neuzugang der hiesigen Prime League vorgestellt. Das Team hatte sich den Ligaspot von Euronics Gaming gesichert.

Nach einer erfolgreichen ersten Season, in der man sich direkt im ersten Split für die EU Masters qualifizieren konnte, wurde der Kader für das kommende Jahr teilweise umstrukturiert und mit neuen Talenten besetzt.

Spandau zerlegt Neuzugang NNO

Im Anschluss an die offizielle Roster-Vorstellung kam dieses direkt zum Einsatz. In einem Showmatch gegen Prime-League-Neuzugang NNO gewann die Eintracht klar mit 2:0 und bewies damit eindrucksvoll, dass in der kommenden Season durchaus wieder mit den Jungs zu rechnen ist.