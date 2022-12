Weltmeister auf dem Heimflug, Feiern sind noch in Planung

Die neuen Fußball-Weltmeister sind auf dem Weg in die Heimat. Argentiniens Helden bestiegen mit mehrstündiger Verspätung in Katars Hauptstadt Doha den Charterflieger AR1915 der Aerolineas Argentina, der um 10.44 Uhr Ortszeit (8.44 MEZ) abhob.

Lionel Messi und Co. sollen nach einem Zwischenstopp in Rom am Montagabend in Buenos Aires landen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)