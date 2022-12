NFL: So böse ging seit langem keine Aktion nach hinten los

Beim Aufeinandertreffen der New England Patriots und den Las Vegas Raiders kristallisiert sich Jakobi Meyers zur tragischen Figur des Abends. Der Aussetzer des Wide Receivers kostet die Pats den Sieg.

„Ich habe zu viel gewollt und versucht, ein Held zu sein“, versuchte Jakobi Meyers nach dem Spiel in der Umkleide das Geschehene in Worte zu fassen.

Sichtlich enttäuscht gestand sich der 26-Jährige die Schuld dafür ein, welchen Lauf die Dinge im Allegiant Stadion am Sonntag Abend nahmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Chandler Jones nutzt Fehler von Jakobi Meyers eiskalt aus

Als Meyers das Spielgerät bei ausgeglichenem Spielstand mit abgelaufener Zeit in Richtung von Quarterback Mac Jones zurückgespielte, präsentierte sich Chandler Jones als hellwach. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Der Outside Linebacker der Las Vegas Raiders hechtete vor den Football, schnappte ihn sich, überlief den Quarterback und erzielte mit einem 48-Yard-Lauf den Game-Winning-Score.

„Haben Sie jemals so ein Ende gesehen?“ jubelte Raiders-Besitzer Mark Davis nach dem Spiel - in der Tat wurden er und die anderen Zuschauer Zeuge einer irrwitzigen Wendung, wie es sie in der NFL selten gegeben hatte,