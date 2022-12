ARD: 13,86 Mio. sehen Argentiniens WM-Triumph

Im Schnitt 13,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Sonntag in der ARD-Liveübertragung den WM-Triumph von Argentinien mit Superstar Lionel Messi gegen Frankreich (4:2 i.E.). Der Marktanteil ab 16.00 Uhr MEZ belief sich auf 53,6 Prozent.

Den WM-Topwert lieferte in diesem Jahr das deutsche Vorrunden-Aus gegen Costa Rica in der ARD (17,43 Mio/MA: 53,7). Das EM-Finale der deutschen Fußballerinnen bleibt mit 17,9 Millionen (MA: 64,8 Prozent) am 31. Juli die am meisten gesehene Sport-Übertragung in diesem Jahr.