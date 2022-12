Früherer Biathlon-Dominator Fourcade: "Ich vermisse nichts"

Le Grand-Bornand (SID) - Der langjährige Spitzenbiathlet Martin Fourcade ist auch zwei Jahre nach seinem Rücktritt mit seiner Entscheidung im Reinen. "Ich vermisse nichts. An dem Tag, als ich mich fürs Aufhören entschieden habe, wusste ich, dass es der genau richtige Moment war", sagte der Franzose am Rande des Weltcups in Annecy-Le Grand Bornand im ARD-Interview: "Ich habe den richtigen Moment gewählt, um etwas anderes zu machen."