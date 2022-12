WM 2022: Protestaktion von Pussy Riot bei Finale in Katar verhindert

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!

Die Aktivisten der Punk-Grupp Pussy Riot wollten beim WM-Finale von Katar offenbar eine Protestaktion auf dem Rasten starten. So weit kamen sie aber nicht.

Die Band wollte mit ihrer Aktion auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam machen. Außerdem sollte auch auf die Situation des in Russland inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny und die schwierige Lage der Frauen im Iran hingewiesen werden. Bereits bei der WM in Russland sorgten die Aktivisten im Finale mit einer Protestaktion für Wirbel.