WM 2022: Häme für Mbappé! Argentinien-Keeper verspottet Frankreichs Superstar

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!

Die argentinische Nationalmannschaft feiert ihren WM-Triumph in der Kabine. Elfmeterheld Emiliano Martínez veralbert dabei auch Gegenspieler Kylian Mbappé.

Der Torhüter rief in der Kabine zu einer „Schweigeminute“ auf: „Für Mbappé, der gestorben ist!“

Was lief da zwischen Martínez und Mbappé?

Häme für einen Gegenspieler, der noch dazu historisch gut gespielt und Martínez mehrfach überwunden hatte? Zumindest fragwürdig, auch nach einem hochemotionalen Titel-Duell. Besonders erstaunlich in diesem Falle: Zwischen Martínez und Mbappé gibt es eine Vorgeschichte.

Martínez hat dem französischen Superstürmer dessen Kommentare über den Fußball in Südamerika, den er als weniger fortschrittlich als den europäischen bezeichnet hatte, nie verziehen. Tatsächlich hatten die Zitate bei vielen Fans weit über Argentinien schon vor Monaten hinaus für Verärgerung und Empörung gesorgt.

Noch in der Pressekonferenz vor dem Finale hatte Martínez in Richtung Mbappé gestichelt. „Er weiß nicht genug über Fußball“, sagte der Elfmeter-Held dabei. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass der Keeper Mbappé unmittelbar nach dem Spiel mit einer tollen Geste zunächst Trost gespendet hatte.