Venus Williams erhält Wildcard für Australian Open

Venus Williams startet per Wildcard in Melbourne © AFP/SID/KENA BETANCUR

Tennis-Star Venus Williams (USA) darf an den Australian Open per Wildcard teilnehmen. 25 Jahre nach ihrem Debüt beim Grand-Slam-Turnier in Down Under schlägt die 42-Jährige zum 22. Mal in Melbourne auf.