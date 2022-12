Voss-Tecklenburg mit klarem Ziel für WM-Jahr

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat mit den deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland große Ziele. „Wir wollen auf Sicht um Titel mitspielen, das ist ganz klar“, sagte die 54-Jährige dem SID bei der Gala zum Sportler des Jahres: „Als Vize-Europameisterinnen brauchen wir uns nicht zu verstecken. Aber es wird viele Teams geben, die den Titel gewinnen können. Wir werden uns anstrengen, um so lang wie möglich mit attraktivem Fußball im Turnier zu bleiben.“

Die positive Strahlkraft der EM habe "nachhaltig" angehalten, schwärmte Voss-Tecklenburg. Es freue sie sehr, "dass wir Zulauf in den Stadien haben, Liga- und Champions-League-Spiele viel mehr beachtet werden. Wir haben wirklich was angeschoben, aber noch nichts gewonnen." Es gehe darum, "um Titel zu spielen", so die Bundestrainerin weiter, "nicht nur für uns persönlich, sondern um auch was zu bewegen".