NBA: Wagner-Brüder und Magic weiter on fire

Die deutschen Basketball-Brüder Moritz und Franz Wagner reiten mit den Orlando Magic in der NBA weiter auf der Erfolgswelle. Zwei Tage nach dem ersten Überraschungserfolg an selber Stelle (117:109) gewann das Team auch am Sonntag bei Vizemeister Boston Celtics mit 95:92 (50:41).

Die talentierten Magic feierten damit zum ersten Mal seit 2019 sechs Siege in Serie, nachdem sie zuvor neunmal in Folge verloren hatten. Beide Wagner-Brüder standen in der Startaufstellung und zeigten eine solide Leistung. Franz, der knapp zwei Minuten vor Schluss einen wichtigen Dreier versenkte, kam auf zwölf Punkte und sechs Rebounds - Moritz sicherte den Sieg spät an der Freiwurflinie und steuerte elf Punkte und fünf Rebounds bei.