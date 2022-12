Anzeige

Argentinische Pressestimmen: "Die Krönung des Stolzes"

Messi wird von Medien in den Himmel gehoben © AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

SID

Die argentinische Medien loben in den höchsten Tönen die Vorstellung der Albiceleste beim Fußball-WM-Triumph in Katar.

Die argentinische Medien lobten in den höchsten Tönen die Vorstellung der Albiceleste beim Fußball-WM-Triumph in Katar im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Frankreich. Vor allem wurde Superstar Lionel Messi gefeiert, der bei seiner fünften WM-Teilnahme erstmals den Titel holte. Ole titelte: „Umarmen, schreien, weinen. Wir sind Weltmeister im spannendsten Finale der Geschichte.“

La Nacion schrieb: "Argentinien Weltmeister! Die Krönung des Stolzes: Messis Team gewann das beste Endspiel der Geschichte und sicherte sich einen Platz im Fußballhimmel. Sie mussten den Ansturm von Frankreich ertragen, einem (ehemaligen) Weltmeister, der seine Krone nicht so demütig niederlegen wollte, wie es in den ersten 70 Minuten schien."

Immer wieder wurde die historische Dimension hervorgehoben. "Nach 36 Jahren ist Argentinien in seiner ganzen Breite und Länge wieder ein einziger Schrei und die geballte Faust: WIR SIND WELTMEISTER! Messi hat diese WM verdient. Nach so viel Leid, nach so vielen verlorenen Endspielen", kommentierte Diario Popular. - Die argentinischen Pressestimmen im Überblick:

Ole: "Umarmen, schreien, weinen. Wir sind Weltmeister im spannendsten Finale der Geschichte. Im Finale, das niemand sich so vorstellen konnte. Wir sind trotz Mbappe Weltmeister. Wir sind Weltmeister, und mit der Zeit werden wir analysieren, ob wir wirklich so viel leiden mussten. Ist das jetzt wichtig? Welchen Unterschied macht es! Wir sind Weltmeister, weil wir das Finale besser gespielt haben. Auch mit dem Risiko, es zu verlieren."

La Nacion: "Argentinien Weltmeister! Die Krönung des Stolzes: Messis Team gewann das beste Endspiel der Geschichte und sicherte sich einen Platz im Fußballhimmel. Sie mussten den Ansturm von Frankreich ertragen, einem (ehemaligen) Weltmeister, der seine Krone nicht so demütig niederlegen wollte, wie es in den ersten 70 Minuten schien. Und wir mussten akzeptieren, ins Elfmeterschießen zu gehen, als es so aussah, als würde Messis Tor in der Verlängerung das letzte des Abends sein. Aber dem war nicht so. Um zu gewinnen, muss man leiden können. Und jetzt genießen."

Clarin: "Die Seleccion feiert nach 36 Jahren ein Wiedersehen mit dem Ruhm, und Messi ist nun eine Legende. Messi ist Weltmeister. Und es ist Gerechtigkeit. In Katar. In einer magischen und exotischen Weltmeisterschaft, die ein magisches und exotisches Finale hinterließ. Ein Finale mit einem Mbappe im Teufelsmodus, Autor von drei Toren, die Frankreich vor einer Prügelstrafe retteten."