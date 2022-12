NFL: St. Browns Lions bleiben im Play-off-Rennen

Der deutsche Footballprofi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions die Chance auf den Einzug in die Play-offs der NFL gewahrt.

Der deutsche Footballprofi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions die Chance auf den Einzug in die Play-offs der NFL gewahrt. Bei den New York Jets setzten sich die Lions 20:17 durch und verbesserten ihre Bilanz auf sieben Siege und sieben Niederlagen. Um jedoch erstmals seit der Saison 2016 wieder in die Play-offs einzuziehen, braucht Detroit im Endspurt der regulären Spielzeit weitere Erfolge.