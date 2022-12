Formel 1: Mick Schumacher erklärt neue Rolle bei Mercedes - Was "sehr wichtig" sein wird

Deshalb sieht sich Schumacher gut gerüstet

Einen klaren Vorteil sieht Schumacher in der Erfahrung, die er in seinen ersten beiden Jahren als Fahrer von Haas sammeln konnte. „Es ist nicht so häufig der Fall, dass ein Reservefahrer schon in der Lage war, diese neue Generation der Autos zu fahren. Ich kenne die Reifen bereits, ich kenne den Fahrstil dieser Autos bereits.“