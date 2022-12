Lionel Messi meldet sich zu Wort - und verkündet Entscheidung

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!

Nach dem WM-Triumph hat Argentiniens Superstar Lionel Messi die Fortsetzung seiner Karriere in der Nationalmannschaft angekündigt.

„Ich möchte noch ein paar Spiele als Weltmeister bestreiten“, sagte der 35-Jährige nach dem 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich am Sonntag. Er habe fast alles am Ende seiner Karriere bekommen, er genieße die Zeit in der Albiceleste aber. (News: Messi pulverisiert Rekorde)